Meteoroloji’den Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı | 11 Mayıs Pazar hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu