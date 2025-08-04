Meteoroloji'den Ege'nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 4 Ağustos Pazartesi
Son dakika haberleri... Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükselecek mi? Hangi illerde yağış bekleniyor? soruları merak ediliyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Ağustos Pazartesi hava durumu...
HABER MERKEZİ
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Meteoroloji'den Ege'nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 4 Ağustos Pazartesi