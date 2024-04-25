Meteoroloji’den Ege’ye 2 ayrı son dakika uyarısı!

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün (25 Nisan Perşembe 2024) hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için son dakika uyarısında bulundu. Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 25 Nisan Perşembe hava durumunun detayları...
Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 09:20