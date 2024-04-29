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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye art arda son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 29 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...

Meteoroloji'den Ege'ye art arda son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 29 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...

Son dakika haberleri... Bugün 29 Nisan Pazartesi 2024 yağmur yağacak mı? Meteoroloji hava durumu için hangi tahminde bulundu? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? soruları yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. İşte 29 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 09:04

Meteoroloji’den Ege’ye art arda son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 29 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege’ye art arda son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 29 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den Ege’ye art arda son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 29 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye art arda son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 29 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye art arda son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 29 Nisan Pazartesi hava durumunun detayları...

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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