Meteoroloji'den Ege'ye fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 12 Pazartesi hava durumu

Bugün (12 Şubat Pazartesi) yağmur yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ege Bölgesi'nde havanın genellikle parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) kıyı kesimlerinde yer yer fırtına (60 - 80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 12 Şubat Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 09:00