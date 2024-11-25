Meteoroloji’den Ege’ye kar uyarısı! 25 Kasım Pazartesi hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde güneybatıdan yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı