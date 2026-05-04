Meteoroloji’den Ege’ye kar ve sağanak yağış uyarısı 4 Mayıs Pazartesi

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Sinop ve Kastamonu hariç) bölge genelinde kuvvetli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı