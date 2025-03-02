Meteoroloji’den ege’ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu