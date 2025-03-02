Meteoroloji'den Ege'ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...
İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, İç kesimlerin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 2 Mart Pazar hava durumu...
HABER MERKEZİ
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Meteoroloji'den ege'ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Meteoroloji'den ege'ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji'den ege'ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
İSTANBUL °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
KIRKLARELİ °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
KOCAELİ °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
Meteoroloji'den ege'ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı
HATAY °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji'den ege'ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
KONYA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yağmurlu
SİVAS °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Meteoroloji'den ege'ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
SİNOP °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ZONGULDAK °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
Meteoroloji'den ege'ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
AMASYA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu
TRABZON °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji'den ege'ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
Meteoroloji'den ege'ye kar ve yağmur uyarısı! 2 Mart Pazar hava durumu...
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.