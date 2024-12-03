Meteoroloji’den Ege’ye kar yağışı uyarısı! İşte 3 Aralık Salı hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa hariç bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu