Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 18 Eylül Pazartesi İzmir hava durumu...

Yeni haftada İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 18 Eylül Pazartesi hava durumu...