  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 18 Eylül Pazartesi İzmir hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 18 Eylül Pazartesi İzmir hava durumu...

Yeni haftada İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 18 Eylül Pazartesi hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 09:34 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 09:34

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 18 Eylül Pazartesi İzmir hava durumu...

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 18 Eylül Pazartesi İzmir hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 18 Eylül Pazartesi İzmir hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 18 Eylül Pazartesi İzmir hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 18 Eylül Pazartesi İzmir hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

  • SON DAKİKA