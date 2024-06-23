Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 23 Haziran Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağmur var mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 23 Haziran Pazar hava durumu...