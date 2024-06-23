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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 23 Haziran Pazar hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 23 Haziran Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağmur var mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları araştırılıyor Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte 23 Haziran Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 23.06.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 09:14

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 23 Haziran Pazar hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 23 Haziran Pazar hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 23 Haziran Pazar hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 23 Haziran Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 23 Haziran Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 35°C

Az bulutlu ve açık