Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 29 Temmuz Pazartesi hava durumu...

Yeni haftada hava nasıl olacak? Bugün İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar yükselecek mi? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 29 Temmuz Pazartesi hava durumu...