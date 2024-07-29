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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 29 Temmuz Pazartesi hava durumu...

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 29 Temmuz Pazartesi hava durumu...

Yeni haftada hava nasıl olacak? Bugün İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar yükselecek mi? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Marmara'nın güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 29 Temmuz Pazartesi hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 29.07.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 09:01

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 29 Temmuz Pazartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 29 Temmuz Pazartesi hava durumu...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 29 Temmuz Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 29 Temmuz Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı! 29 Temmuz Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C

Parçalı bulutlu