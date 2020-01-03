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Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Pazar gününden itibaren Balıkesir ve Bölgenin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği açıklandı. Hafta sonu Ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek? İşte Meteoroloji verilerine göre Ege hava durumu...

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 19:47 Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2020 Cuma 19:47
Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!

Balıkesir ve bölgenin Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinden yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizin 05 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!

Pazar günü akşam saatlerinde bölge genelinde başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!

06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, bölgemizin kıyı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!

Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" açıklaması yapıldı.

İHA

Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı!
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