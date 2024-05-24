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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak...

Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak...

Son dakika haberleri... Bugün 24 Mayıs Cuma 2024 bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Mayıs Cuma hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 08:44

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak...

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak...

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısıda ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.