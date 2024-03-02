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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 2 Mart Cumartesi hava durumu

Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 2 Mart Cumartesi hava durumu

Son dakika haberi... Bugün (2 Mart Cumartesi) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 2 Mart Cumartesi hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 2 Mart 2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 2 Mart 2024 09:07

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 2 Mart Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: : Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ile güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 2 Mart Cumartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor. Gece saatlerine kadar toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 2 Mart Cumartesi hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 2 Mart Cumartesi hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 2 Mart Cumartesi hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı bulutlu

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