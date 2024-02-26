Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı! Kuvvetli yağacak... 26 Şubat hava durumu

Son dakika haberi... Bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Sıcaklıklar düşecek mi? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 26 Şubat Pazartesi hava durumunun detayları...
Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 08:45 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 08:49