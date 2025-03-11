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Meteoroloji'den Ege'ye son dakika uyarısı: Yarına dikkat: Kuvvetli fırtına geliyor...

Meteoroloji'den Kuzey Ege için flaş bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada fırtına nedeniyle olumsuzluklar yaşanabileceği, dikkatli olunması gerektiği bildirildi. İşte detaylar...

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Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı: Yarına dikkat: Kuvvetli fırtına geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'de şiddetli bir fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, fırtınanın ulaşımda aksaklıklara neden olabileceği belirtilerek uyarılarda bulunuldu.

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Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı: Yarına dikkat: Kuvvetli fırtına geliyor...

YARINA DİKKAT!

Meteoroloji verilerine göre 12 Mart Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak. Meteoroloji, fırtınanın güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklendiğini duyurdu. Deniz yolu ve karayolu ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceği belirtilirken, fırtınanın 1 günden fazla sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı: Yarına dikkat: Kuvvetli fırtına geliyor...

FIRTINA NE ZAMAN DİNECEK?

Fırtınanın, 13 Mart 2025 Perşembe günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Bu tarihten itibaren rüzgarın hızının düşmesi ve hava koşullarının normale dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den Ege’ye son dakika uyarısı: Yarına dikkat: Kuvvetli fırtına geliyor...