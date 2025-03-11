Meteoroloji verilerine göre 12 Mart Çarşamba günü Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak. Meteoroloji, fırtınanın güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklendiğini duyurdu. Deniz yolu ve karayolu ulaşımında aksaklıklar yaşanabileceği belirtilirken, fırtınanın 1 günden fazla sürmesi bekleniyor.
FIRTINA NE ZAMAN DİNECEK?
Fırtınanın, 13 Mart 2025 Perşembe günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Bu tarihten itibaren rüzgarın hızının düşmesi ve hava koşullarının normale dönmesi bekleniyor.