FIRTINA NE ZAMAN DİNECEK?

Fırtınanın, 13 Mart 2025 Perşembe günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor. Bu tarihten itibaren rüzgarın hızının düşmesi ve hava koşullarının normale dönmesi bekleniyor.