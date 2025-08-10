Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 10 Ağustos Pazar
Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış bekleniyor mu? Hangi illerde yağmur var? Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 10 Ağustos Pazar hava durumu...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 10 Ağustos Pazar
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 10 Ağustos Pazar
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 10 Ağustos Pazar
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 10 Ağustos Pazar
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 10 Ağustos Pazar
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 10 Ağustos Pazar
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 10 Ağustos Pazar
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 10 Ağustos Pazar
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji'den Ege'ye uyarı: Kuvvetli geliyor | 10 Ağustos Pazar