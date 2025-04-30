Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Ege ve İzmir’de yağmur bekleniyor mu? 30 Nisan Çarşamba hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu