Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İzmirliler dikkat! İşte 12 Nisan Cumartesi hava durumu
Son dakika haberleri.... Bugün (12 Nisan Cumartesi 2025) hava nasıl olacak? İstanbul ve İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ege Bölgesi'nde havanınParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 12 Nisan Cumartesi hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Hatay çevreleri, İç Anadolu, (Giresun ve Gümüşhane hariç) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bolu, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
SAKARYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar ve Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
NEVŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bolu, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KARABÜK °C, 5°C
Çok bulutlu ve yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Giresun ve Gümüşhane hariç) bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu