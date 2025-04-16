Meteoroloji'den iç ısıtan hava durumu tahmini! İşte 16 Nisan Çarşamba hava durumu raporu
Son dakika haberleri.... Bugün (16 Nisan Çarşamba 2025) hava nasıl olacak? İstanbul ve İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İşte 16 Nisan Çarşamba hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği rahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında saatlerinde pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bekleniyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 14°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karlakarışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.