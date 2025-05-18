Meteoroloji’den İzmir ve Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 18 Mayıs Pazar hava durumu...

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeybatı ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı