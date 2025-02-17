Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli sağanak yağış uyarısı 17 Şubat Pazartesi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı