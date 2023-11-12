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Haberler Galeri Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Kasım Pazar hava durumu...

Meteoroloji'den İzmir'e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Kasım Pazar hava durumu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Pazar günü İzmir'de yağış var mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? soruları araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava durumu raporunu yayınladı. Ege'de bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın çevrelerinde kuvvetli, akşam saatlerine kadar Muğla çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İşte 12 Kasım Pazar hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 08:49 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 08:50

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Kasım Pazar hava durumu...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi, Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Sağanak ve gök gürültülü yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ağaç. ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Kasım Pazar hava durumu...

EGE

Bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İzmir, Manisa, Aydın çevrelerinde kuvvetli, akşam saatlerine kadar Muğla çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Kasım Pazar hava durumu...

MARMARA

Bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli

TEKİRDAĞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Kasım Pazar hava durumu...

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar Aksu ve Serik çevrelerinde yerel kuvvetli

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 12 Kasım Pazar hava durumu...

İÇ ANADOLU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

KAYSERİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

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