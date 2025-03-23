Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu