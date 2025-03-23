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Haberler Galeri Meteoroloji'den İzmir'e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

Meteoroloji'den İzmir'e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Bugün Ege'de yağış var mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Meteoroloji raporuna göre bugün İzmir'e sağanak yağış bekleniyor. İşte 23 Mart Pazar il il hava durumu...

HABER MERKEZİ

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Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu