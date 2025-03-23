Meteoroloji'den İzmir'e sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli geliyor | 23 Mart Pazar hava durumu
Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Bugün Ege'de yağış var mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Meteoroloji raporuna göre bugün İzmir'e sağanak yağış bekleniyor. İşte 23 Mart Pazar il il hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zaman çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.