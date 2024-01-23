  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! 23 Ocak Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! 23 Ocak Salı hava nasıl olacak?

Bugün (23 Ocak Salı) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 23 Ocak Salı hava durumunun ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 08:58 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:01

Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! 23 Ocak Salı hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! 23 Ocak Salı hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ VE YOĞU KAR YAĞIŞI UYARISI :Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! 23 Ocak Salı hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu, bölge genelinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 9°C

Az bulutlu

Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! 23 Ocak Salı hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Az bulutlu

Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! 23 Ocak Salı hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

  • SON DAKİKA