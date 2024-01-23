Meteoroloji’den kuvvetli kar yağışı uyarısı! 23 Ocak Salı hava nasıl olacak?

Bugün (23 Ocak Salı) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş'un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt'in yüksekleri, Şırnak'ın doğusunun yüksekleri ile Hakkari'de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 23 Ocak Salı hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 08:58 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:01