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Haberler Galeri Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? Pazar günü İzmir'de yağış olacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 26 Temmuz Pazar hava durumu...

HABER MERKEZİ

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in (K. Maraş'ın doğusu hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları ile Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan çevreleri ile akşam saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU
Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı 26 Temmuz Pazar | İZMİR HAVA DURUMU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu