Meteoroloji'den o illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 12 Mayıs Pazartesi hava durumu...
Yeni haftada hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 12 Mayıs Pazartesi hava durumu...
HABER MERKEZİ
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BALIKESİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı