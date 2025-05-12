Meteoroloji’den o illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 12 Mayıs Pazartesi hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı