Meteoroloji’den o illere karla karışık yağmur uyarısı! Hafta sonu dışarı çıkmak zehir olacak! İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç, kuzey ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.