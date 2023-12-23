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Haberler Galeri Meteoroloji'den o illere karla karışık yağmur uyarısı! Hafta sonu dışarı çıkmak zehir olacak! İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu

Meteoroloji'den o illere karla karışık yağmur uyarısı! Hafta sonu dışarı çıkmak zehir olacak! İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu

Bugün (23 Aralık Cumartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Hangi illere kar yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün havanın çok bulutlu, birçok ilde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:16 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:19

Meteoroloji’den o illere karla karışık yağmur uyarısı! Hafta sonu dışarı çıkmak zehir olacak! İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu kuzey ve doğu kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç, kuzey ve batı kesimlerde yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den o illere karla karışık yağmur uyarısı! Hafta sonu dışarı çıkmak zehir olacak! İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Erzincan, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den o illere karla karışık yağmur uyarısı! Hafta sonu dışarı çıkmak zehir olacak! İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin(Edirne ve Kırklareli hariç) aralıklı yağmurlu, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Meteoroloji’den o illere karla karışık yağmur uyarısı! Hafta sonu dışarı çıkmak zehir olacak! İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den o illere karla karışık yağmur uyarısı! Hafta sonu dışarı çıkmak zehir olacak! İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Adana, Osmaniya, Kahramanmaraş, Osmaniya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Osmaniya çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu

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