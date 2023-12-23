Meteoroloji’den o illere karla karışık yağmur uyarısı! Hafta sonu dışarı çıkmak zehir olacak! İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu

Bugün (23 Aralık Cumartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Hangi illere kar yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün havanın çok bulutlu, birçok ilde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. İşte 23 Aralık Cumartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:16 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:19