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Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi'nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün (13 Eylül Cuma) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Eylül Cuma 2024 hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 13.09.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:10

Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi'nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu
Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi’nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi'nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu
Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi’nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu

MARMARA

Az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu

Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi'nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu
Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi’nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi'nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu
Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi’nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi'nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu
Meteoroloji’den o illere sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi’nde yağmur yağacak mı? 13 Eylül Cuma hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu