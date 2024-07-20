  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! Ege'de ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 20 Temmuz Cumartesi hava tahmini

Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı! Ege'de ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 20 Temmuz Cumartesi hava tahmini

Son dakika haberleri... Bugün (20 Temmuz Cumartesi 2024) hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de yağmur yağacak mı? Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İşte 20 Temmuz Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 20.07.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 08:52

Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 20 Temmuz Cumartesi hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul'un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 20 Temmuz Cumartesi hava tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Giresun'un doğusunda yerel kuvvetli olması olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 20 Temmuz Cumartesi hava tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu; Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 20 Temmuz Cumartesi hava tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den o illere yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 20 Temmuz Cumartesi hava tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu