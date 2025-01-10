Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 6 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği hmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.