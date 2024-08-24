Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak yağmur bastıracak! Ege’de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Bugün (24 Ağustos Cumartesi) Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre bugün yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde ise havanınAz bulutlu ve açık, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 24 Ağustos Cumartesi 2024 hava durumunun detayları...
Giriş Tarihi: 24.08.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 09:11