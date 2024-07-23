Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji Ege'yi gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış için art arda uyardı. Yapılan son dakika uyarısıyla "Bugün (23 Temmuz Salı) yağmur yağacak mı?, Bugün hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.İşte 23 Temmuz Salı hava durumu...