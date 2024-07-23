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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı! Ege'de ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı! Ege'de ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji Ege'yi gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış için art arda uyardı. Yapılan son dakika uyarısıyla "Bugün (23 Temmuz Salı) yağmur yağacak mı?, Bugün hava nasıl olacak?" soruları yanıt buldu. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.İşte 23 Temmuz Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 08:58

Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 35°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü yağış uyarısı! Ege’de ve İzmir’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Göller yöresi, Toroslar mevkisi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı