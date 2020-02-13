Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli'nin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya'nın doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı