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Haberler > Galeri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe hava durumu...

İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edilen yağışların; İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 13 Şubat Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 09:12 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2020 Perşembe 09:15
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe hava durumu...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli'nin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya'nın doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Kahramanmaraş ile Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif yağmurlu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe hava durumu...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğle saatlerine kadar Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey doğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; yer yer kuvvetli kar (10-20 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 13 Şubat Perşembe hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Sinop dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

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