Meteoroloji'den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu
Son dakika haberleri.... Bugün (18 Nisan Cuma 2025) hava nasıl olacak? İstanbul ve İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizde hava sıcaklıklarının artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Nisan Cuma hava durumu...
SEMANUR ARSLAN
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.