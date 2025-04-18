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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

Son dakika haberleri.... Bugün (18 Nisan Cuma 2025) hava nasıl olacak? İstanbul ve İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizde hava sıcaklıklarının artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Nisan Cuma hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Meteoroloji’den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika hava tahmini! İşte 18 Nisan 2025 hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık