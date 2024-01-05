Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 20 santimi bulacak! 5 Ocak Cuma İzmir’de hava nasıl olacak?

Bugün (5 Ocak Cuma 2024) yılın ilk cumasında hava nasıl olacak? İzmir'de kar yağacak mı? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış olacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İzmirli vatandaşlar da Kiraz, Tire, Beydağ, Kınık'ta havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 5 Ocak Cuma hava durumunun ayrıntıları..