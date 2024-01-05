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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 20 santimi bulacak! 5 Ocak Cuma İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 20 santimi bulacak! 5 Ocak Cuma İzmir'de hava nasıl olacak?

Bugün (5 Ocak Cuma 2024) yılın ilk cumasında hava nasıl olacak? İzmir'de kar yağacak mı? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağış olacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İzmirli vatandaşlar da Kiraz, Tire, Beydağ, Kınık'ta havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 5 Ocak Cuma hava durumunun ayrıntıları..

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 09:04 Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 09:07

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 20 santimi bulacak! 5 Ocak Cuma İzmir’de hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 20 santimi bulacak! 5 Ocak Cuma İzmir’de hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI : Doğu kesimlerde beklenen yağışların; Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in 1.000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği), dağlık ve yüksek kesimlerinde (1.500 metre ve üzeri) yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı, Batman, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevreleri, Van'ın ve Bitlis'in yüksekleri ile Siirt'in ve Şırnak'ın doğusunda yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar yüksekliği) kar yağışı bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan kesimlerde buzlanma ve don olayı, karla kaplı yüksek ve dik yamaçlı kesimlerinde çığ tehlikesi ile kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın; İç Anadolu'nun doğusu ve Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 20 santimi bulacak! 5 Ocak Cuma İzmir’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 20 santimi bulacak! 5 Ocak Cuma İzmir’de hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu, bu sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Kalınlığı 20 santimi bulacak! 5 Ocak Cuma İzmir’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu, Doğu Akdeniz'in doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, doğusu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

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