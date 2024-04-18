Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış alarmı! Bir anda bastıracak... 18 Nisan Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Osmaniye, Hatay, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) esmesi bekleniyor.