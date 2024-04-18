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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış alarmı! Bir anda bastıracak... 18 Nisan Perşembe hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış alarmı! Bir anda bastıracak... 18 Nisan Perşembe hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün yağmur yağacak mı? sorusunun yanıtı sabahın ilk saatlerinde araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (18 Nisan Perşembe) son dakika uyarısında bulunarak birçok ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Nisan Perşembe hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 08:50

Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış alarmı! Bir anda bastıracak... 18 Nisan Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Osmaniye, Hatay, Samsun, Tokat, Erzurum, ve Sivas çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimleri ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış alarmı! Bir anda bastıracak... 18 Nisan Perşembe hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Orta ve Doğu Karadeniz'in İç Kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat kısa süreli 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış alarmı! Bir anda bastıracak... 18 Nisan Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış alarmı! Bir anda bastıracak... 18 Nisan Perşembe hava durumu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika kuvvetli yağış alarmı! Bir anda bastıracak... 18 Nisan Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

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