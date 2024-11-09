Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.