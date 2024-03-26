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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ne ikisi birlikte geliyor!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ne ikisi birlikte geliyor!

Son dakika haberi... Bugün (26 Mart Salı) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Ege'de kar mı yapacak? İzmir'de yağmur ne zaman yağacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, gece Muğla ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 26 Mart Salı hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 08:59

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ne iki birlikte geliyor!
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne iki birlikte geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Sinop, Bartın, Kastamonu çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ne iki birlikte geliyor!
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne iki birlikte geliyor!

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ne iki birlikte geliyor!
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne iki birlikte geliyor!

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı, İstanbul, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ne iki birlikte geliyor!
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne iki birlikte geliyor!

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, gece Muğla ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağışlı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ne iki birlikte geliyor!
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne iki birlikte geliyor!

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz bölümünün, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

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