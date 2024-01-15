Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne kuvvetli yağacak...

Bugün (15 Ocak Pazartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Ege Bölgesinde havanın Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in güney ve batı kesimlerinin, sabah ve öğle saatlerinde Aydın ve Muğla ile Edremit Körfezi çevrelerinin, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 15 Ocak Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:07