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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ne kuvvetli yağacak...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ne kuvvetli yağacak...

Bugün (15 Ocak Pazartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Ege Bölgesinde havanın Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in güney ve batı kesimlerinin, sabah ve öğle saatlerinde Aydın ve Muğla ile Edremit Körfezi çevrelerinin, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 15 Ocak Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:07

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne kuvvetli yağacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege. Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne kuvvetli yağacak...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne kuvvetli yağacak...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne kuvvetli yağacak...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in güney ve batı kesimlerinin, sabah ve öğle saatlerinde Aydın ve Muğla ile Edremit Körfezi çevrelerinin, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ne kuvvetli yağacak...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunun, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HATAY °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

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