Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ni etkisi altına alacak! İzmir’de 2 Ocak Salı hava nasıl olacak?

Bugün (2 Ocak Salı 2024) yılın ilk günü hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. İzmirli vatandaşlar da Konak, Balçova, Beydağ, Narlıdere, Tire, Kemalpaşa, Kiraz, Kınık, Menderes, Ayrancılar ve Gümüldür'de havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 2 Ocak Salı hava durumunun ayrıntıları...