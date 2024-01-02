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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak! İzmir'de 2 Ocak Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi'ni etkisi altına alacak! İzmir'de 2 Ocak Salı hava nasıl olacak?

Bugün (2 Ocak Salı 2024) yılın ilk günü hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. İzmirli vatandaşlar da Konak, Balçova, Beydağ, Narlıdere, Tire, Kemalpaşa, Kiraz, Kınık, Menderes, Ayrancılar ve Gümüldür'de havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 2 Ocak Salı hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 09:19 Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 Salı 09:34

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ni etkisi altına alacak! İzmir’de 2 Ocak Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ni etkisi altına alacak! İzmir’de 2 Ocak Salı hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ni etkisi altına alacak! İzmir’de 2 Ocak Salı hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ni etkisi altına alacak! İzmir’de 2 Ocak Salı hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Ege Bölgesi’ni etkisi altına alacak! İzmir’de 2 Ocak Salı hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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