Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O illerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 2° ila 8° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.