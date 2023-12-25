Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O illerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak!

Bugün (25 Aralık Pazartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg), Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm. kar yüksekliği) şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 25 Aralık Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:03