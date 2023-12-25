  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O illerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O illerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak!

Bugün (25 Aralık Pazartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg), Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm. kar yüksekliği) şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 25 Aralık Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:03

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O illerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 2° ila 8° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O illerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak!

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O illerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak!

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O illerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! O illerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak!

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 9°C

Parçalı bulutlu

  • SON DAKİKA