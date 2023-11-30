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Haberler Galeri Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağmur, sel, fırtına... İşte 30 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağmur, sel, fırtına... İşte 30 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Bugün (30 Kasım Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, İç ve batı kesimlerde sıcaklığın 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 30 Kasım Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 08:57 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 09:00

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Yağmur, sel, fırtına... İşte 30 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Yağmur, sel, fırtına... İşte 30 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Yağmur, sel, fırtına... İşte 30 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Yağmur, sel, fırtına... İşte 30 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Yağmur, sel, fırtına... İşte 30 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

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