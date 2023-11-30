Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Yağmur, sel, fırtına... İşte 30 Kasım Perşembe hava durumu tahmini

Bugün (30 Kasım Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, İç ve batı kesimlerde sıcaklığın 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 30 Kasım Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 08:57 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 09:00