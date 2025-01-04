Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ocak Cumartesi hava durumu

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinin şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor.