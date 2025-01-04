Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı! İşte 4 Ocak Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere, İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.