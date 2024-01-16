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Haberler Galeri Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Ege'de çok kuvvetli yağacak

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Ege'de çok kuvvetli yağacak

Bugün (16 Ocak Salı) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 16 Ocak Salı hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:05 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 09:08

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Ege’de çok kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu haric diğer bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu'da kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Antalya'nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Batı Karadeniz(Sinop hariç) Çanakkale'nin güneyi ile zamanla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Antalya merkez, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve güney kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Ege’de çok kuvvetli yağacak

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya'nın doğusu, Kaş, Finike ve Demre ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Çanakkale'nin güneyi ile zamanla Batı Karadeniz(Sinop hariç), Balıkesir, Bursa, Bilecik, Antalya merkez, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksekleri 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Ege’de çok kuvvetli yağacak

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney, Balıkesir, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Ege’de çok kuvvetli yağacak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Ege’de çok kuvvetli yağacak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya merkez ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, merkez ilçelerinde kuvvetli olması , Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HATAY °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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