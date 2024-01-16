Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Ege’de çok kuvvetli yağacak

Bugün (16 Ocak Salı) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 16 Ocak Salı hava durumunun ayrıntıları...