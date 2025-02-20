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Haberler Galeri Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

Son dakika haberleri... Meteoroloji birçok il içi sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 20 Şubat Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-4 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 3°C

Çok bulutlu

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -1°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -3°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, güney çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Kar fırtınası, çığ, kuvvetli yağış...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu