Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! Plan yapanlar dikkat yağmur geri döndü: İşte 16 Mayıs Cuma hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, batısının yer yer gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde cumartesi günü sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) bölgenin batısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.