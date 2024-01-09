Meteoroloji’den son dakika kar yağışı uyarısı! Ege Bölgesi’ne çok kuvvetli geliyor

İzmir'de 9 Ocak Salı (bugün) havanın nasıl olacağı, kar yağışının olup olmadığı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için İzmir ve Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İşte 9 Ocak Salı hava durumu raporu...