Metin Hara " Aşağılandım, psikolojim bozuldu " dedi savcılığa gitti

"HABERLER ÜZÜYOR VE AŞAĞILAYICI, ENGELLENSİN"

Tüm bu bilgilerin ardından Metin Hara'nın Adriana Lima ile aşk yaşadığı, tıp diploması olmadığı halde hasta tedavi edip tabip ünvanı takındığını ve 5 yıla kadar hapsi istendiğine dair haber yayınlandığı ancak yapılan bu haberin kamuoyunda büyük bir yer edinmiş Hara'yı üzdüğü vurgulandı. Üzücü haberlerin saygın kimliğine zarar verdiği ifade edildi. Metin Hara'nın kiminle aşk yaşadığının kamuoyunda uluorta paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlatılan dilekçede, diploması olmadığı halde hasta tedavi ediyormuşçasına duyurulmasının ise Hara'yı rencide ettiği kaydedildi. Bu tarz yapılan haberlerin Metin Hara'yı üzdüğü, saygınlığına zarar verdiği aynı zamanda aşağılayıcı olduğu da altı çizilen dilekçede kişilik hakkına büyük halel getirdiği anlatıldı. Söz konusu haberlerin Metin Hara'ya mağduriyet yaşattığı da ifade edilirken, haberlerin paylaşılmasıyla saygınlığının zarar göreceği belirtildi. Haber içeriklerinin neler olduğu tespit edilerek basında yayınlanmasının engellenmesi de talep edildi.