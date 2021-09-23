Metin Hara " Aşağılandım, psikolojim bozuldu " dedi savcılığa gitti

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile bir dönem yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren yazar Metin Hara "hakarete uğradım, psikolojik çöküntüdeyim" diyerek savcılığın kapısını çaldı. Avukatı aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunarak ünlü televizyon sunucusu Pelin Olgun hakkında şikayete bulundu. Olgun hakkında dava açılmasını isteyen Hara'nın dilekçesi ise oldukça ilginç.
"TIBBEN İMKANSIZ SONUÇLARLA TIP CAMİASINDA YANKI UYANDIRDI"
Metin Hara adına avukatı, savcılığa sunduğu dilekçesinde öncelikle Hara'yı tanıttı. Birçok global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer aldığını söyledi. Hara'nın 5 yıldır profesyonel anlamda enerji ile tedavi çalışmaları yaptığını söyleyen avukatı, insan zihnine sığmayan engin bilgisiyle tıbben imkansız sonuçlar alıp tıp camiasında yankı uyandırdığını öne sürdü. Metin Hara'nın binlerce insanın tedavisine yardımcı olduğu ve adeta hayatlarını dönüştürdüğü anlatılan dilekçede, kitaplarının yok sattığı gibi bilgiler ve ne kadar başarılı olduğuna dair anlatımlar da yer aldı.